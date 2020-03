Covid-19 : fermeture de tous les lieux publics

L’arrêté du Premier ministre, pris ce samedi 14 mars, entraîne la fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays, comme les cafés, les restaurants, les cinémas. L’objectif de est freiner la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19. L’article 1 de cet arrêté précise : « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :

– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

– au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;

– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;

– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;

– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

– au titre de la catégorie Y : Musées. »

Font exception : pharmacies, commerces alimentaires, stations-services, banques et bureaux de tabac. Cet arrêté est pris jusqu’au 15 avril. S’il va plus loin que les arrêtés du Doubs et du Territoire de Belfort concernant les lieux ouverts, il maintient une jauge de 100 personnes pour les rassemblements de personnes en milieu clos ou ouvert. Les arrêtés de vendredi soir des préfectures du Doubs et du Territoire de Belfort limitent cette jauge à 50 personnes.

L’arrêté du Premier ministre interdit également « aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités. »