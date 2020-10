Covid-19 : face à « la marée montante », un nouveau centre de dépistage à Danjoutin

L’objectif des autorités reste de tracer, de tester et d’isoler pour contenir la la situation. Et on cherche à tester d’avantage, d’où ce nouveau centre de dépistage du laboratoire BioAllan. Ce dernier cherche toujours des locaux, de plusieurs centaines de mètres cubes, pour installer un nouveau centre de dépistage dans le secteur de Montbéliard.

Cette situation sanitaire a un impact certain sur l’hôpital. En moins de quinze jours, l’hôpital Nord-Franche-Comté s’est de nouveau retrouvé très « chargé », constate Agnès Hochart, déléguée territoriale Nord-Franche-Comté de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Les premières déprogrammations d’hospitalisation et d’opérations non-urgentes sont envisagées sérieusement. Des plans Blancs ont déjà été déclenchés dans plusieurs établissements hospitaliers de la région, notamment en Bourgogne. Le préfet rappelle l’un des enjeux de contenir la circulation du virus : pouvoir continuer à soigner tous les patients. Sur les 15 derniers jours, 5 personnes sont mortes à l’hôpital Nord-Franche-Comté à cause de la covid-19.