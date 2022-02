Covid-19 : enfin un repli en Bourgogne-Franche-Comté

L’agence régionale de santé reste très prudente dans son communiqué hebdomadaire de ce vendredi 4 février, mais elle annonce tout de même un repli de l’épidémie, après des semaines de hausse.

Ainsi, les taux d’incidence sont stables dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône, et en baisse dans tous les autres départements de Bourgogne-Franche-Comté. « Avec une incidence en population générale toujours supérieure à 3 000 cas pour 100 000 habitants, le virus continue de circuler à des niveaux très élevés en Bourgogne-Franche-Comté, en dépit d’une amorce de repli de l’épidémie », modère l’ARS. « Le taux de positivité, qui a de nouveau progressé sur la dernière période de 7 jours pour s’approcher des 40%, montre que la cinquième vague n’est pas encore derrière nous. Cette vague maintient une tension élevée dans les établissements de santé. Dans le contexte de circulation virale très intense, une part croissante des personnes hospitalisées pour un autre motif que la COVID sont également porteuses du virus. Afin de fournir une vision plus précise de l’impact de l’épidémie sur notre système hospitalier, notre publication hebdomadaire inclut désormais le nombre de personnes hospitalisées pour lesquelles la COVID constitue le motif principal d’hospitalisation », précise également l’ARS pour expliqué le tableau ci-dessous, qui est donc modifié à partir de cette semaine.

De son côté, la préfecture du Territoire de Belfort indique que 148 patients sont actuellement hospitalisés à l’Hôpital Nord-Franche-Comté, et 16 en réanimation. Quatre écoles ont été fermées cette semaine dans le département : l’école Saint Germain-le-Châtelet jusqu’au 2 février ; l’école primaire Frahier à Valdoie, jusqu’au 4 février ; l’école maternelle de Montreux-Château jusqu’au 8 février ; l’école d’Auxelles-Bas jusqu’au 9 février.