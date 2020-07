Covid-19 : des indicateurs sur la mauvaise pente en Bourgogne-Franche-Comté

Cela indique qu’il faut « réactiver une nécessaire vigilance individuelle et collective », invite l’agence régionale de santé. Depuis le déconfinement, 340 signalements de situations en collectivités ont été notifiées ; 25 sont en cours d’investigation et de traitement. « Ces signalements, qui émanaient jusqu’alors majoritairement d’établissements sanitaires ou médico-sociaux, relève l’ARS, ont tendance à se diversifier pour toucher en particulier le milieu familial. » L’ARS invite à conserver les réflexes de prévention lors de retrouvailles en famille ou entre amis. Le « R effectif » de la région est de 1,21 (au 14 juillet), contre 1,18 à l’échelle nationale. La région repasse en orange pour cet indicateur (cartes ci-dessus). Le taux d’incidence, c’est-à-dire le taux de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants est de à 0,9 % en Haute-Saône, 2,1 % dans le Territoire de Belfort et de 5,2 % dans le Doubs, le plus élevé de la région. Il est de 5,73 % en France. Le niveau orange se situe à 10 %

Les indicateurs ne vont pas dans la bonne direction. Mais ils sont encore faibles. « Il est donc temps pour chacun de se remobiliser et de réactiver ses réflexes de prévention », insiste l’ARS : se laver souvent les mains ; rester à distance les uns des autres ; éviter de se toucher. L’agence invite également à se faire dépister rapidement si quelqu’un présente des symptômes, même bénins, afin de « briser rapidement les chaînes de contamination ». Il faut aussi être vigilant avec les personnes les plus fragiles, personnes âgées ou les personnes ayant une maladie chronique fragilisant leur système immunitaire. L’agence invite enfin à porter un masque grand public dès que les distances ne peuvent pas être respectées et particulièrement dans un espace clos.