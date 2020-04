Covid-19 : à Mulhouse, scène de la vie confinée dans un foyer de SDF

« Je suis fatigué, j’en ai marre de cette maladie ! » À Mulhouse (Haut-Rhin), une dizaine de SDF ou de personnes en grande précarité, tous malades du Covid-19, prennent leur mal en patience dans un centre de confinement spécialement conçu pour eux.

À sa sortie de l’immeuble gris en bordure des voies ferrées, Luce-Danièle ne boude pas son plaisir : après deux semaines de confinement strict, cette jeune femme de 37 ans et sa fille de 10 mois, considérées comme guéries, sont libres. « C’est pénible d’être toujours enfermé. On ne voit l’extérieur que par la fenêtre (…) Mais bon, on se dit que c’est pour notre bien » et « quand on sort, on est toute joyeuse ! » lâche dans un grand sourire cette demandeuse d’asile camerounaise.

Luce-Danièle et sa fille font partie de la dizaine de SDF ou personnes dans une extrême précarité actuellement hébergées dans ce foyer géré par l’association d’aide sociale mulhousienne Aléos. La structure, unique dans le Haut-Rhin, a ouvert le 2 avril dans une résidence gérée par Aléos, à un jet de pierre de l’hôpital de Mulhouse, l’une des villes les plus touchées par le coronavirus en France.