Covid-19 : 27 cas confirmés dans les écoles de l’académie

27 cas confirmés porteurs du SARS-CoV-2, le virus responsable de la covid-19, ont été recensés du 31 août au 4 septembre, dans les écoles du 1er et du 2nd degré de l’académie de Besançon. 27 cas, dont 18 élèves, 7 personnels de l’Éducation nationale et 2 personnels des collectivités. Sur les 27 cas, 14 sont dans le Doubs, 1 dans le Jura, 10 en Haute-Saône et 2 dans le Territoire de Belfort.

« Ces cas ont permis de mettre à l’épreuve les mesures qui ont été́ prises pour protéger les élèves et les personnels », estime l’académie dans un communiqué de presse. « La démonstration a ainsi été́ faite de l’efficacité́ de ces mesures pour casser les chaînes de transmission du virus et limiter ainsi le nombre de cas contacts », assure-t-elle également dans son communiqué. « Port du masque, lavage des mains, désinfection, distanciation physique, limitation du brassage des élèves, protocole de prise en charge des cas sont les clés d’une stratégie protectrice pour tous », liste également l’académie. « Chaque situation a fait l’objet d’une analyse spécifique par les personnels de santé de l’Éducation nationale et l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté », rassure également l’académie dans un communiqué de presse.