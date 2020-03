Covid-19: 250 lits de réanimation supplémentaires mobilisés en Bourgogne – Franche-Comté

L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté annonce ce samedi soir une nouvelle hausse des cas de covid-19 et craint une accélération dans les jours à venir. « L’épidémie poursuit sa progression dans notre région ce samedi 21 décembre, relève l’ARS, avec aujourd’hui 285 malades hospitalisés (240 hier vendredi – ndlr), dont 79 (73 hier – ndlr) sont placés en réanimation, et on déplore 36 décès au total (contre 28 hier, soit 8 décès supplémentaires – ndlr). Le respect des consignes de confinement et la pratique des gestes barrière sont plus que jamais indispensables pour freiner la propagation du virus. L’anticipation du système de prise en charge se poursuit, avec une mobilisation totale des équipes hospitalières et des professionnels de santé du premier recours. Le secteur hospitalier poursuit sa préparation pour prendre en charge de plus en plus de cas graves. Les établissements de santé ont d’ores et déjà mobilisé une capacité supplémentaire de près de 250 lits de réanimation dédiés aux patients atteints du Covid-19, en prévision de l’augmentation du nombre de malades graves attendue dans les prochains jours. »