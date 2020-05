Coupe-file soignants et commandes sur Facebook aux Coupons d’Alsace

L’entreprise avait donné son stock de tissus, élastiques et biais pour confectionner des masques aux personnels soignants. Elle est approvisionnée depuis le 29 avril et il n’y a pas de rupture de stock. « Ce commerce de proximité́ a refusé de reporter l’inflation en maintenant ses prix au plus bas, afin que le prix ne soit pas un frein pour s’équiper », s’engage-t-il également.

La réouverture est conditionnée par la mise en place d’un protocole sanitaire. Parfois, il faut patienter 15 minutes à l’extérieur pour accéder au magasin. « Parce que c’est un temps de trop pour les professionnels de santé et les personnes vulnérables, les Coupons d’Alsace ont instauré́ Prem’s. » C’est un coupe-file pour ces publics. Un service qui doit perdurer par la suite. Il est aussi proposé de préparer les commandes sur des produits courants, après commande via la page Facebook des Coupons d’Alsace, et de les retirer ensuite en magasin. Ce service fonctionne si on sait précisément ce que l’on veut. Une adaptation au contexte en l’absence d’e-shop.