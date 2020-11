Confinement : les pompiers ne distribueront pas leurs calendriers

Mais l’union départementale rappelle surtout que les calendriers sont des « témoin[s] de l’histoire de l’activité, (…) un outil de communication très utile, et un moyen privilégié de véhiculer l’image des sapeurs-pompiers ». « Il permet de faire passer de multiples messages de manière ludique ou sérieuse, esthétique ou classique sur les activités des sapeurs-pompiers, leurs missions, leurs effectifs, mais aussi sur la prévention des risques et les consignes de sécurité. Il peut réveiller les vocations des petits et des grands », détaille l’union départementale.

Compte tenu de la situation sanitaire, les amicales des sapeurs-pompiers ne distribueront pas les calendriers pendant le confinement, dans le Doubs, ni dans le Territoire de Belfort. « Les sapeurs-pompiers même s’ils agissent avec une casquette associative représentent l’institution, nous bénéficions d’une tolérance de notre Direction afin de porter l’uniforme, il va donc de soi que la distribution à domicile ou sur des points définis dans les communes devant d’éventuels commerces ne serait pas crédible et de surcroit ne rentre pas dans les dérogations prévues dans la loi », justifie le président de l’UDSP 25, le capitaine Frédéric Maurice. Si le confinement doit être prolongé, les pompiers s’engagent à trouver des solutions pour que « chaque foyer puisse recevoir son traditionnel calendrier, l’adaptation est une compétence indéniable des sapeurs-pompiers ».

Ces derniers jours, des mises en garde ont été relayées contre des personnes vendant de faux calendriers. Notamment par téléphone. L’Est Républicain s’en est notamment fait l’écho à Belfort.