Ciara: la vigilance orange maintenue jusqu’à 11h ce lundi

Lundi 10 février 9 h 45.- Comme prévu, la tempête a soufflé cette nuit sur le nord Franche-Comté. Les vents les plus violents ont été enregistrés chez nos voisins alsaciens et lorrains. « En cette nuit de dimanche à lundi les rafales de vent ont atteint atteignent 135 km/h à Houdelaincourt dans la Meuse, 131 km/h à Sarrebourg en Moselle, 130 km/h à Scheibenhard dans le Bas-Rhin, 130 km/h à Carspach près de Mulhouse », indique Météo France.

En montagne sur les crêtes des Vosges, le vent a atteint 177 km/h au Markstein, près de Guebwiller, poursuit Météo France.

Actuellement, même si les 100 km/h sont encore dépassés localement, dans de nombreux endroits le plus fort de la tempête est passé.

Evolution prévue :

En milieu de matinée de lundi le vent commence peu à peu à faiblir en Champagne, en Bourgogne, puis vers la fin de matinée en Lorraine, en Franche-Comté et en Alsace, avec dans les derniers renforcements des vitesses maximales autour de 90 à 110 km/h.

Ce midi et cet après-midi le vent ne soufflera plus aussi fort mais les rafales atteindront encore 70 à 90 km/h, localement et temporairement dépassant les 100 km/h.

Ce temps agité se poursuivra jusque mardi matin, alors que le vent faiblira plus nettement.

Dimanche 9 février 20 h.– La tempête hivernale Ciara arive progressivement sur la moitié nord de la France, ce dimanche 9 février. Dans l’après-midi, des rafales entre 60 et 80 km/h ont été observées sur la moitié ouest du Grand-Est ainsi que sur les crêtes vosgiennes.

En fin d’après-midi, le vent de sud-ouest continue de se renforcer à l’approche de la tempête Ciara.

En soirée, des rafales comprises entre 90 à 110 km/h commencent à se produire sur la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Du nord Bourgogne-Franche-Comté à l’Alsace les rafales sont alors comprises entre 70 et 90 km/h en plaine.

A partir du milieu de nuit, les rafales concernent tous les départements mis en vigilance orange, avec de fréquentes rafales comprises entre 90 et 110 km/h, et même localement 120 km/h en plaine (plutôt sur le Grand-Est). Ces rafales dépassent les 140 km/h sur les crêtes vosgiennes, et atteignent 160 km/h sur les sommets les plus exposés.

Les rafales les plus fortes en plaine devraient concerner la moitié nord de la Lorraine ainsi que le nord du Bas-Rhin (Alsace Bossue et Vosges du Nord) vers la fin de nuit, avec 130 km/h possible.

Le vent commence à faiblir légèrement à partir de la fin de nuit vers la Champagne-Ardenne et le nord Franche-Comté, puis en matinée de lundi sur Lorraine et Alsace, mais les rafales restent soutenues, comprises entre 60 et 80 km/h, très localement 90 km/h restant possible.

Prudence, donc, dans vos éventuels déplacements, et rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.