Ciara arrivera dans le nord Franche-Comté vers minuit

La tempête hivernale Ciara arive progressivement sur la moitié nord de la France, ce dimanche 9 février. Dans l’après-midi, des rafales entre 60 et 80 km/h ont été observées sur la moitié ouest du Grand-Est ainsi que sur les crêtes vosgiennes.

En fin d’après-midi, le vent de sud-ouest continue de se renforcer à l’approche de la tempête Ciara.

En soirée, des rafales comprises entre 90 à 110 km/h commencent à se produire sur la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Du nord Bourgogne-Franche-Comté à l’Alsace les rafales sont alors comprises entre 70 et 90 km/h en plaine.

A partir du milieu de nuit, les rafales concernent tous les départements mis en vigilance orange, avec de fréquentes rafales comprises entre 90 et 110 km/h, et même localement 120 km/h en plaine (plutôt sur le Grand-Est). Ces rafales dépassent les 140 km/h sur les crêtes vosgiennes, et atteignent 160 km/h sur les sommets les plus exposés.

Les rafales les plus fortes en plaine devraient concerner la moitié nord de la Lorraine ainsi que le nord du Bas-Rhin (Alsace Bossue et Vosges du Nord) vers la fin de nuit, avec 130 km/h possible.

Le vent commence à faiblir légèrement à partir de la fin de nuit vers la Champagne-Ardenne et le nord Franche-Comté, puis en matinée de lundi sur Lorraine et Alsace, mais les rafales restent soutenues, comprises entre 60 et 80 km/h, très localement 90 km/h restant possible.

Prudence, donc, dans vos éventuels déplacements, et rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.