Christophe Grudler : « Le mix énergétique est une compétence des États »

Les enjeux climatiques et les enjeux énergétiques se superposent actuellement au sein de l’Union européen. Douze textes législatifs sont à l’étude, dans le cadre du plan de la Commission européenne Fit for 55, dont l’objectif est de réduire de 55 % les émissions européennes de carbone d’ici 2030. L’un d’eux est la directive sur les énergies renouvelables, attendue pour le mois de juin. Ces énergies devraient représenter 45 % du mix énergétique en 2030 rappelle Christophe Grudler, député européen MoDem, rapporteur pour le groupe politique Renew de ce texte. Principe important de cette directive, notamment sur l’hydrogène, « l’aditionnalité ». L’idée est d’encourager la production d’électricité (éolien, solaire…) là où on développe une station hydrogène par exemple. « Il faut encourager la création [d’équipements de production d’énergie renouvelable] et ne pas encourager l’achat de droits sur de l’existant », relève-t-il. Cela permet ainsi de développer le parc des énergies renouvelables. Enjeu d’autant plus important que l’Union européenne se fixe comme objectif, d’ici 2030, de produire 5 tonnes d’hydrogène vert, alors qu’aujourd’hui elle produit 11 tonnes d’hydrogène gris.

Sur la mise en place d’un mécanisme de taxe carbone aux frontières de l’Union européenne, qui doit notamment réduire les délocalisations car cela rendrait les importations plus chères, il souhaite inscrire la taxation de l’hydrogène fabriqué à l’extérieur de l’Europe, afin de créer « une chaine de valeur 100 % européenne ». Sur ce dossier, il insiste sur la nécessité de disposer « d’une autonomie stratégique européenne ». « Pour avoir notre destin entre les mains », glisse-t-il, alors que l’Europe dépend à 63 % d’énergie d’autres continents. Un travail sur le « réseau » et les « interconnexions » entre pays doit aussi être mené estime-t-il.