Ces « petits » maires lessivés qui jettent l’éponge

« Avec la loi NOTRe (adoptée en 2015 et qui confie, entre autres, la gestion de l’eau et des déchets aux intercommunalités, NDLR), les compétences intéressantes vont partir aux communautés de communes et les maires des petits villages ne vont plus gérer que les problèmes de chiens, de voisinage, l’état civil, le cimetière… C’est gai ! » prédit Philippe Bel. « La com’com, j’y croyais, mais on n’y a rien gagné. On va vers la fin des petites communes et je ne veux pas en être le fossoyeur », assène l’édile qui indique toucher environ 580 euros par mois, pour plus de 20 heures par semaine.

Petite lueur à l’horizon : la loi « Engagement et proximité » adoptée en décembre entend répondre au sentiment d’impuissance des maires et faciliter leur quotidien, via la revalorisation de leurs indemnités, la prise en charge de frais de garde des enfants ou un droit à la formation dès le début du mandat. Selon une étude menée en novembre 2019 par le CEVIPOF et l’Association des maires de France auprès de quelque 6 000 maires, 48 % d’entre eux étaient alors certains de se représenter, 23 % restaient indécis et 28 % souhaitaient abandonner. L’étude montrait un net « effet taille », avec près de deux fois plus d’abandons chez les maires des communes de moins de 3 500 habitants que chez ceux de plus de 30 000.