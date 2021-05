Besançon : en slip sur le palier, un trafiquant tombe nez à nez avec la brigade anti-stups

Les policiers de la brigade anti-stupéfiants du commissariat de Besançon, en civil, étaient en mission de repérage sur une enquête au long cours, jeudi matin dans un immeuble de la ville, quand ils ont eu la surprise de voir un homme sortir en slip, a précisé le procureur de Besançon, Etienne Manteaux, lors d’une conférence de presse. Il n’a pas été précisé pourquoi l’homme était ainsi sorti en petite tenue sur son palier, mais intrigués par la très forte odeur qui émanait du logement, les agents sont intervenus et ont interpellé trois suspects âgés de 24 et 25 ans. L’un d’entre eux était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour une condamnation à 5 ans d’emprisonnement, pour des faits de violences avec armes. Ils ont été placés en garde à vue. Les fonctionnaires de police ont saisi près de 5.000 cachets d’ecstasy, plus de 8 kilos de résine de cannabis, 128 grammes de cocaïne, de l’herbe de cannabis, ainsi qu’un pistolet automatique approvisionné. « Une grande partie de ces produits étaient conditionnés à la vente », pour une valeur marchande 140 000 euros, dont 50 000 euros de cachets d’ecstasy, a souligné le directeur départementale de la sécurité publique du Doubs, Yves Cellier.