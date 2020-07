Besançon : des chats congelés découverts dans une maison insalubre

Une femme souffrante de 91 ans et son mari de 77 ans vivaient dans une maison « d’une insalubrité totale » jonchée « d’excréments animaux et humains, de centaines de sacs plastiques et de monticules d’ordures situés à l’extérieur », a indiqué à l’AFP Juliette Dupoux, commissaire de la sûreté départementale de Besançon, confirmant une information de France Bleu Besançon. La vieille dame a été prise en charge par les pompiers, a-t-elle précisée. « Dans les congélateurs, plus d’une trentaine de cadavres de chats ont été retrouvés », a précisé la commissaire. Selon la SPA, les noms des chats congelés étaient indiqués sur les sacs contenant les cadavres. Le septuagénaire a expliqué aux policiers que « comme il ne savait pas quoi faire des chats morts, il les a congelés ».