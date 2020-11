Belfort : plusieurs mesures de soutien aux commerçants

« Je ne prendrai pas d’arrêté́ pour l’ouverture des commerces parce que c’est illégal et qu’il apporterait plus de troubles que de solutions », déclare Damien Meslot, maire de Belfort. « La loi est claire, un arrêté́ municipal est inferieur à un décret gouvernemental, donc il suffit que le préfet ou un tiers attaque l’arrêté́ pour que le tribunal administratif l’annule », justifie-t-il. Il prend ainsi le contrepied de plusieurs de ses homologues, qui ont pris des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des commerces, même non-essentiels, ce week-end. Ce fut le cas de Martial Bourquin (Parti socialiste), maire d’Audincourt, ou de Gilles Platret (Les Républicains), maire de Châlons-sur-Saône et tête de liste aux élections régionales du printemps 2021. Ils avaient été inspirés par le maire Les Républicains de Migennes, dans l’Yonne. Dans le Territoire de Belfort, les maires de Delle et de Beaucourt avaient pris des arrêtés similaires.

« Qui va payer les amendes conséquentes pour ouvertures illégales ? interpelle alors le maire de Belfort, avant de répondre : Les commerçants déjà durement touchés et je ne veux pas leur faire prendre le risque supplémentaire de les pénaliser davantage. » Dans le Doubs, le préfet a de suite attaquer l’arrêté municipal d’Audincourt. Dans son communiqué de presse, le préfet rappelait aussi que « les forces de sécurité intérieures [avaient] reçu des consignes de fermeté pour faire respecter de façon immédiate les dispositions du décret du 29 octobre 2020 ».

Ce dimanche, les maires de Venarey-les-Laumes (21), Arbois (39), Sanvignes-les-Mines (71), Baume-les-Dames (25) et Lure (70), tous élus de la majorité au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, ont publié un communiqué allant dans le même sens que la position de Damien Meslot (à retrouver ci-dessous). « Nous, maires, devons faire preuve du plus grand esprit de responsabilité pour renforcer l’autorité républicaine et soutenir les mesures décidées pour lutter contre la covid-19 », écrivent-ils notamment. Ils précisent cependant que « l’injustice actuelle par rapport à la grande distribution et aux plateformes de vente en ligne doit être corrigée rapidement ».