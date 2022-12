Belfort : l’Esta se dote d’un incubateur d’entreprises pour les étudiants

« Au départ, cela vient des étudiants », replace Laure Viellard, directrice de l’école supérieure des technologies et des affaires (Esta) de Belfort (tous nos articles). « Il y a cinq ans, les étudiants venaient me voir pour être libérés à tel moment, changés de groupe à tel autre car ils avaient un rendez-vous à la CCI ou à la banque… » se souvient la directrice. Ils étaient nombreux à imaginer des produits, des services, des applications… À se projeter, tout simplement, dans l’entreprenariat. « L’Esta est même devevue l’adresse postale de ces entreprises », sourit Laure Viellard.

Deux enseignants imaginent alors l’Esta business challenge (EBC). L’idée est de mettre en valeur les compétences acquises pendant cinq ans, de les mobiliser au service de la création d’un projet. Tous les étudiants partagent ce programme pendant 6 mois, en 5e année. En fin de 4e année, un appel à projets est lancé par l’école. Quelques projets, qui ont du potentiel, sont retenus. L’ensemble des étudiants les travaillent. Pendant le semestre, ils bénéficient de conférences et de tutoring. Ils rencontrent des juristes et des fiscalistes. Ils constituent un business plan, une étude de la concurrence. À la fin de l’année, les groupes présentent leur projet devant des enseignants de l’Esta et un business angel. Le vainqueur reçoit une dotation de l’école, pour une campagne de web marketing, afin de lancer l’entreprise. L’Esta a par exemple accompagné un projet construit autour de la récupération et de la valorisation du marc de café ou la confection de crackers d’apéro à partir de drêche, des résidus issus du brassage de céréales. Et même si les étudiants ne créent finalement pas d’entreprise, cette expérience est un vrai plus ; ils pourront s’appuyer dessus s’ils portent par exemple un nouveau produit dans leur future entreprise.