Belfort : les lycéens du Condorcet dans la peau de parlementaires allemands

Lucile a été élue présidente française du Parlement. « Je les ai pris par les sentiments. C’était un rêve », sourit-elle. Une tâche qui lui a beaucoup plu : faire respecter le débat, le temps de parole… Les débats ont été longs, parfois tempétueux, sourient les lycéennes. Elles ont par exemple débattu sur une taxation sur la viande, qui avait pour but de faire diminuer la consommation et réduire les émissions de CO2. Au terme des trois jours, les jeunes ont adopté plusieurs résolutions. Les jeunes femmes énumèrent celles qui les ont le plus marquées : l’adoption du droit de vote à 16 ans au niveau communal et régional, la gratuité des transports bas carbone ou encore un droit garanti européen sur le mariage pour tous et l’avortement. Au total, une cinquantaine de résolutions ont été adoptées.

Les textes approuvés devront maintenant être étudiés par le Landtag de Rhénanie-Palatinat et par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui se sont engagés à faire appliquer ceux qui seront possibles.

Certains lycéens ont aussi pu participer à une commission du Landtag. « Nous avons pu assister à une altercation entre la gauche et l’extrême-droite », raconte Évane. « C’était incroyable », complète Chrystal. Elles ont aussi apprécié pouvoir être actrices de vraies séances plénières. « C’était comme les vrais députés. On demandait la parole au micro. Il y avait des députés là pour nous voir, des journalistes, la télé allemande », s’enthousiasme Évane.

Cela a parfois été intimidant, notamment à cause de la barrière de la langue. Beaucoup de termes précis sur les énergies et la démocratie étaient difficiles à appréhender.« C’était parfois le côté un peu frustrant. Ne pas réussir à s’exprimer dans la langue et du coup ne pas pouvoir participer. Ça me donne envie de travailler à fond la pratique de la langue pour réussir à participer et tout bien comprendre », explique Chrystal.

« Il y a eu beaucoup d’entraide avec les lycéens allemands, dans les deux sens. Quand on ne comprenait pas, ils nous aidaient. On traduisait les termes si besoin », raconte Virginie. Pendant le séjour, de nombreuses activités ont été organisées entre les jeunes Français et Allemands pour qu’ils puissent tisser du lien. Restaurant, balade dans la ville, karaoké. Les lycéennes en gardent visiblement un bon souvenir.