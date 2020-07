Belfort : le préfet veut lancer une « école de production »

Paradoxe de la crise (avant et post confinement) : certaines filières rencontrent des difficultés à recruter. Une des raisons réside dans le manque de formation d’une partie des demandeurs d’emploi. Pour tenter d’y remédier, le préfet du Territoire de Belfort (il l’a évoqué lors d’un point presse début juillet) projette de lancer une école de production qui proposerait des formations pour des secteurs en manque de main d’œuvre qualifiée comme l’industrie, le bâtiment, le numérique.

L’ensemble des jeunes de 15 à 18 ans seraient concernés, et notamment les décrocheurs, qui n’ont pas réussi dans les filières classiques de formation de l’Éducation nationale. Cette école de production préparerait à des diplômes allant du CAP au bac pro. Une école de production est un établissement privé d’enseignement technique à but non lucratif dédié aux 15-18 ans.