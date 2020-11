Belfort : l’appel à projets du budget participatif lancé

Ces 130 000 euros représentent un peu plus de 1 % du budget investissement de la ville ; 12,1 millions d’euros sont budgétisés en investissements en 2020.



Le dépôt des projets est possible jusqu’au 20 décembre ; cela se fait exclusivement en ligne, par l’intermédiaire d’un formulaire à remplir sur le site belfortetvous.fr, compte tenu de la période de confinement. « Pour être sélectionnés, soumis au vote et potentiellement financés, les projets devront concerner des aménagements améliorant le cadre de vie général d’un quartier et prendre en compte l’intérêt collectif de la population », détaille le communiqué de presse. Les projets ne sont pas retenus : s’ils sont déjà financés par ailleurs ou intégrés à des politiques municipales déjà engagées ; s’ils ne font pas partie des compétences municipales ; s’ils relèvent de la maintenance ou de l’entretien courant des services.