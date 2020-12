Bastien Faudot réclame la transparence sur le logisticien dont il ne faut pas donner le nom

Bastien Faudot est très en pointe sur le dossier de l’arrivée de Vailog et de Vectura sur l’Aéroparc, sans doute pour aménager des plateformes pour le compte d’Amazon. Il n’a pas loupé l’occasion du débat budgétaire de ce jeudi 10 décembre pour y revenir. Fort habillement, il ne s’est pas positionné en opposant à l’installation de l’opérateur de e-commerce, mais comme chantre de la transparence. « Le département doit être également le garant de la démocratie locale », a-t-il lancé lors de son intervention lors du débat sur le budget 2021.

« Quelles seront les conséquences pour les riverains, pour le commerce local ? Peut-on parler de l’étude produite par des assureurs Allianz et Euler-Hermès sur l’impact du e-commerce aux États-Unis ? Ce ne sont pas des gauchistes aux cheveux gras ! Les chiffres de leur étude devraient faire frémir le moindre responsable local politique : 670 000 emplois supprimés en 10 ans, 54 000 commerces fermés. Cela entraîne un désastre pour les relations sociales : souvent, les petits commerces sont les derniers lieux qui font vivre ces cités. De tous temps, les villes se sont construites sur les lieux d’échanges ! Le Département aurait pu mandater une étude locale et poser les choses sur la table en toute transparence et en discuter avec les élus ».

Selon l’élu d’opposition, l’étude des assureurs débouche sur la recommandation de ne plus assurer les risques commerciaux dans un rayon de 30 kilomètres autour d’une implantation d’Amazon.

En se référant aux projets avortés d’implantation de DHL à Fontaine et de CenterPark dans le sud Territoire, il en a appelé à un large débat et à une consultation de la population. Avec d’autres élus de l’opposition (Samia Jaber, Sylvie Ringenbach), il s’est aussi étonné que le président du Grand Belfort adresse aux habitants de communes hors de cette communauté de commune s un courrier datant du 23 octobre qui expliquent la politique du Département, accusant le président du Département de « soumission » à Damien Meslot, président du Grand Belfort.

« Vous êtes l’agent d’une politique de dissimulation dès le départ, a-t-il encore lancé », avant de réclamer « qu’on en discute, qu’on parle du fond ! On n’est pas des fous furieux, on sait regarder les choses ! Pourquoi n’y a-t-il pas de débat ? »