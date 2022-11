Avec Geoptis, La Poste poursuit sa diversification en proposant des audits de voirie

William Molle, responsable qualité à la plateforme courrier de Belfort, sort du site avec deux caméras en main. Il se dirige vers une fourgonnette siglée La Poste. Méthodiquement, il installe deux caméras sur le toit. Une à l’avant du véhicule, l’autre à l’arrière. L’équipement sert à mener un diagnostic voirie et signalisation, pour la mairie de Belfort. Il termine actuellement de sillonner les 188 km de routes, rues et autres ruelles de la cité du Lion, conformément au contrat passé entre la collectivité et Geoptis, une filiale du groupe La Poste, créée en 2017. « Nous devenons une société multi-services », convient William Molle. « Le groupe doit se réadapter », valide Sophie Higelin, ingénieure d’affaire Nord-Est, à Geoptis, face à la baisse constante de l’activité courrier. « Qui mieux que nous connaît l’intégralité d’un territoire, argumente William Molle. On le sillonne tous les jours ! » C’est en s’appuyant sur son réseau des facteurs que le groupe La Poste propose ce service. « Nous avons une importante force de frappe, qui intervient six jours sur sept », ajoute la cadre de l’entreprise. Et c’est une prestation neutre en carbone, car elle n’ajoute pas, dans l’écrasante majorité des cas, de véhicules supplémentaires sur la route pour mener la mission.

Si Belfort est aujourd’hui parcouru de part en part pour sonder l’état de la voirie et de sa signalisation, quatre autres communes du Territoire de Belfort ont déjà souscrit à ce service : Essert, Cravanche, Vetrigne et Bourogne. Et dans un périmètre proche, la commune de Champagney a aussi utilisé ce service. Geoptis propose également des mesures de la couverture mobile 3G et 4G, des mesures de la qualité de l’air et des mesures de la déperdition de chaleur des bâtiments.