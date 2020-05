Le conseil d’administration de Fiat Chrysler (FCA) et le directoire de Peugeot S.A. (PSA) « ont chacun décidé aujourd’hui de ne pas distribuer de dividende ordinaire en 2020 lié à l’exercice 2019, à la lumière de l’impact de

la crise actuelle du covid-19″, ont-ils indiqué dans un communiqué commun.

Annoncée fin octobre et censée être finalisée au plus tard début 2021, la fusion PSA-FCA doit donner naissance au numéro 4 mondial de l’automobile, abritant sous le même toit des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo et Maserati.

L’opération approuvée par les deux partenaires en décembre prévoyait la distribution d’un dividende ordinaire de 1,1 milliard d’euros à leurs actionnaires respectifs pour 2019. Cependant, l’annulation du dividende ne remet pas en cause ce mariage entre égaux, affirment les deux groupes. Dans leur texte commun diffusé mercredi soir, « FCA et groupe PSA confirment que les préparatifs de la fusion 50/50 de leurs activités (…) avancent bien, notamment en ce qui concerne les réglementations antitrust et autres dépôts réglementaires. »