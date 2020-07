Après les Eurocks, une fresque de Saype pour l’ONU à Genève

Des travaux éphémères. Mais des fresques qui marquent. Et toujours chargées symboliquement. C’est une marque de fabrique de l’artiste belfortain Saype, spécialiste d’art urbain et de land art. Après avoir réalisé une fresque pour Les Eurockéennes, afin que le festival et le Malsaucy résonnent malgré l’annulation, Saype a façonné une fresque pour les Nations Unies, à Genève, commandée par la Suisse.

Saype a dessiné une fresque de 6 000 m2 dans le parc du Palais des Nations, à Genève. Une fresque intitulée World in Progress. Et comme toujours, une fresque réalisée avec une peinture biodégradable. « Elle évoque la construction collective du futur », relève le conseil fédéral de Suisse, dans un communiqué de presse présentant l’opération. La fresque, où l’on aperçoit la colombe de la paix, représente deux enfants qui réalisent un dessin ensemble, dont le trait, en cercle, évoque indéniablement la planète. Sur ce trait, des bonhommes à allumettes se tiennent par la main, constituant une énorme chaîne. Un clin d’œil, peut-être, au projet Beyond walls de Saype, qui vise à construire, sur plusieurs années, la plus grande chaine humaine du monde grâce à des fresques éphémères. Des performances ont déjà été réalisées au Champ de Mars, à Paris, au pied de la tour Eiffel, à Berlin, en Allemagne, en Andorre ou encore à Ouagadougou, au Burkina Faso (galerie photo ci-dessous).