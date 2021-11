Alstom vend à l’Espagnol CAF le site de Reichshoffen

Cette cession, en contrepartie de l’acceptation par la Commission européenne de la fusion d’Alstom avec le canadien Bombardier, inclut aussi ses plateformes de trains régionaux « Coradia polyvalent » et « Talent 3 », cette dernière étant « actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne », a précisé le constructeur ferroviaire dans un communiqué commun avec CAF.

L’entreprise ibérique « se félicite de cette transaction qui lui permettra de poursuivre son développement grâce aux compétences et au savoir-faire des sites concernés ». De même source, « La clôture de la transaction est prévue entre avril et septembre 2022 ». Le montant n’a en revanche pas été divulgué dans l’immédiat. CAF s’est imposé après le retrait de l’autre repreneur en lice, le tchèque Skoda Transportation, selon le quotidien Les Echos. Des négociations exclusives nouées avec Skoda n’avaient pas abouti à l’échéance du 31 juillet dernier, et un délai supplémentaire avait été accordé à Alstom par la Commission pour trouver un repreneur.

Outre Skoda et CAF, le japonais Hitachi s’était manifesté, sans donné suite. Les syndicats de Reichshoffen avaient exprimé leur préférence pour le groupe espagnol par rapport à Skoda – homonyme mais sans lien avec la filiale automobile de Volkswagen – estimant supérieures sa « capacité technique » et son « assise commerciale ».