62 % des entreprises du Territoire de Belfort ont eu recours à l’activité partielle

En soutien à l’économie locale, la liste des aides ne cesse également de s’allonger. Entre remises d’impôts directs, report de loyers et de facture de gaz, électricité et eau pour les petites entreprises mais aussi report d’échéance bancaires, prêt garanti par l’État ou versement d’une aide exceptionnelle automatique aux artisans et commerçants, tout est fait pour soutenir au mieux les entreprises en difficulté. Un fonds de solidarité national et territorial a également été mis en place. Concernant 1 167 entreprises, il devrait avoir un coût au niveau du département de plus d’un million et demi d’euros. Décuplé en plusieurs volets, il permet de venir en aide aux petites entreprises, avec des effectifs entre 0 et 10 salariés.

Du côté des consommateurs, le gouvernement demande de privilégier le « click and collect ». Dans le cadre de ces achats, la préfecture rappelle par ailleurs qu’il suffit de cocher « déplacements pour effectuer des achats de première nécessité » sur l’autorisation de sortie, « quelle que soit la nature du bien », poursuit le communiqué de presse de la préfecture. De nombreux guides et consignes ont été donnés aux commerçants afin de les aider dans la transition au numérique et afin « d’assurer des conditions sanitaires irréprochables dans la livraison ». Concernant le déconfinement, à partir du 11 mai, il sera possible d’utiliser le sans contact jusqu’à un plafond réévalué à 50 euros.