4 entreprises du nord Franche-Comté lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels

Dans le nord Franche-Comté, Usiduc à Faverois, Macplus (Chaudronnerie) à Lachapelle-sous-Rougemont et les établissements Jardot-Christian (Chaudronnerie) à Dampierre-les-Bois sont concernés. 72 nous veaux emplois doivent être créés avec ces investissements : 50 à MacPlus, 15 chez H2SYS et 8 à Usiduc.

Les 30 dossiers retenus correspondent à plus de 550 emplois créés, plus de 4 000 maintenus et 5 projets de relocalisation, a précisé le ministère. Sur les 30 projets, 21 sont situés dans des « Territoires d’industrie », programme lancé en 2018 pour aider l’industrie dans des zones rurales et des petites villes. De son côté, la région Bourgogne-France-Comté consacrera 20 millions d’euros pour la réhabilitation de friches industrielles dans les « Territoires d’industrie ».