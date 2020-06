Valdoie : administration provisoire prolongée à l’Ehpad de la Rosemontoise

Ce lundi 8 juin, les deux tutelles ont informé les salariés et les familles de la prorogation de cette administration provisoire, pour deux nouveaux mois. « Les deux premiers mois d’administration provisoire ont permis à l’établissement de faire face à l’épidémie, l’enjeu des deux prochains mois sera de consolider durablement son fonctionnement », explique le communiqué de presse. Les deux premiers administrateurs ont terminé leur mission samedi. Ils sont remplacés par deux autres administrateurs. « Pour conduire cette nouvelle mission, les professionnels qui ont été́ désignés disposent d’une expérience approfondie des établissements médico-sociaux », insiste le communiqué de presse. Et ce sont deux professionnels reconnus localement. Ce sont Françoise Betoulle et Robert Creel. La première a « occupé les fonctions de directrice des soins à l’hôpital Nord-Franche-Comté après une carrière d’infirmière en Ehpad puis en milieu rural et un poste de directrice et formatrice à l’institut de formations en soins infirmiers de Belfort ». Le second est directeur général de l’association Les Bons enfants, qui gère le pôle gérontologique Claude Pompidou à Belfort.