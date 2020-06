Une tournée des cafés-concerts pour déconfiner le Moloco !

Fidèle à « sa culture du lien, plus que du lieu », dixit David Demange, le Moloco a programmé une tournée des cafés-concerts pour soutenir trois lieux emblématiques du pays de Montbéliard : le Pinky Bar à Nommay, actif depuis 1992 ; le Santiago à Fesches-le-Châtel, café-concert pizzeria à l’esprit rock n’roll ; et La Quincaillerie à Blamont où tout est local et bio. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de soutenir « les plus fragiles », insiste David Demange. Il pense aux intermittents du spectacles, aux artistes, aux techniciens, aux producteurs, aux tourneurs. Dans le pays de Montbéliard, un collectif regroupant une trentaine d’acteurs culturels, constitué au cœur de la crise, a bien vu que les compagnies d’artistes et les cafés-concerts dégustaient sérieusement.