Une nouvelle canicule touche la France, affectant tout le nord Franche-Comté 

Un nouvel épisode caniculaire va s’étendre vers le nord de la vallée du Rhône et le Sud-Ouest, mettant à rude épreuve les personnes les plus fragiles et la nature, alors que les vagues de chaleur se succèdent et que toute la France est en vigilance « sécheresse ». Les trois départements du Nord Franche-Comté : le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône passent en vigilance orange canicule.