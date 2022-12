Une hécatombe s’abat sur les truites du Doubs

Selon les classements de l’agence de l’eau sur son application « Qualité rivière », cette parcelle du Doubs franco-suisse est en bon état écologique. Matérialisée par la couleur verte.Christian Triboulet alerte : « Ce ne sont pas les bons critères d’évaluation qui sont pris en compte. Voilà pourquoi ils sont au vert. Il faut absolument les revoir.» Pour lui, si les poissons attrapent à ce point la maladie, c’est parce que la qualité des rivières est hautement dégradée, ce qui les fragilise. À cause des activités humaines. des stations d’épuration. des micro-polluants et des activités industrielles. La pollution est prégnante.

Dans un communiqué datant du 9 décembre, la préfecture du Doubs alerte sur la situation. Pour elle,« l’été exceptionnellement chaud et sec a probablement contribué à favoriser le développement précoce de cette maladie.» Pour le président de la Franco-Suisse, ce n’est pas la principale cause. « Nous avons surveillé de près la température de l’eau durant la canicule. Et des années très chaudes, il y en a eu d’autres.» Non, là, la situation est clairement inhabituelle. Au printemps, des épisodes de morts de poissons peuvent arriver. Mais jamais autant. « Je n’ai jamais vu ce type de mortalité.» Il faut remonter à 2014 pour retrouver une période telle.

Dans ce même communiqué, la préfecture du Doubs affirme être en lien avec la commission mixte de la pêche et des milieux aquatiques dans le Doubs franco-suisse. Elle expose que des axes de travail ont été dégagés avec les associations environnementales pour améliorer la qualité des eaux. Et rappelle son plan rivières karstiques 2022-2027, signé le 21 septembre 2022, qui consiste en bref à réduire les pollutions des eaux, maîtriser les prélèvements en eau et accentuer l’effet des actions de réduction des pollutions.

« Tout ça, c’est de la communication », grogne le président de la Franco-Suisse.« La préfecture ne sollicite pas les bons acteurs. Elle se focalise sur la pêche là où il y a un vrai besoin de travailler avec les ONG sur la préservation du milieu aquatique.» Il désespère de n’avoir pas vu depuis plusieurs années le groupe binational sur la qualité des eaux se réunir. Pour Christian Triboulet, la préfecture se dédouane sans travailler avec les bonnes personnes. Alors que du côté Suisse, « les choses avancent », tance-t-il, avec un plan national pour le Doubs. « Côté français, c’est creux. Ils n’ont rien mis véritablement en place.» Et l’heure est grave. Il appelle la préfecture et les élus à réagir, pour que puisse être enclenché « un plan d’action plus musclé.»