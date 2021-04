Une étude pour organiser les transports à l’échelle du nord Franche-Comté

Et si cette organisation commune était une fausse bonne idée ? C’est ce sur quoi met en garde Mathilde Regnaud, élue En commun pour Belfort au conseil municipal de Belfort, qui intervient au pôle métropolitain dans le groupe de travail sur les transports. Au-delà du « bénéfices-coûts », évoqué par une telle étude, Mathilde Regnaud invoque la conjecture de Zahavi, une théorie estimant que les déplacements de la vie quotidienne se font à budget et temps constant. Même si on améliore les transports, les gens iront s’installer plus loin pour avoir du foncier moins cher. Cela peut conduire à un étalement urbain et non pas à renforcement des besoins de transport des pôles centraux. « L’idée est donc de dissocier les besoins », insiste-t-elle, entre les nécessités des pôles urbains centraux, des zones péri-urbaines et des espaces ruraux. Elle doute également du respect des équilibres entre tous ces territoires différents du nord Franche-Comté si on constitue une AOM unique, avec l’impossibilité « de faire un maillage fin au niveau métropolitain ». « Plus qu’une AOM, il faut faire un schéma de cohérence territoriale, avec une construction politique qui est loin d’exister aujourd’hui, invite-t-elle. Il faut avoir une stratégie commune et seulement là, l’AOM peut avoir un intérêt. Sinon, cela peut-être contre-productif. » Mathilde Regnaud craint aussi qu’une AOM unique soit « la porte ouverte à une conflictualité constante » entre les territoires. « Il faut évidemment renforcer les connexions et les interfaces », reconnaît-elle (Hôpital Nord-Franche-Comté, Beaucourt, Nommay…), « mais nous pouvons les régler sans faire une AOM unique ». Elle redoute également que pour construire de grandes lignes, on réduise le service et la fréquence des autres lignes, notamment centrales. Elle estime qu’il faut surtout renforcer chaque réseau, alors que les perspectives sont délicates en termes de financement, compte tenu de la crise économique. « On peut avoir une communication et un marketing commun sans AOM unique », plaide-t-elle. « Il y a un vrai risque de coquille vide, qui masquerait un projet politique qui n’existe pas », critique l’élue belfortaine, mettant finalement en garde : « On confond moyens et solutions. »