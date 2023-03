Une année 2023 encore difficile pour les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté

Les contraintes économiques ont été très fortes en 2022. Notamment à cause de la problématique de l’approvisionnement et les coûts de l’énergie. Les difficultés d’approvisionnement ont été ressenties par les entreprises toute l’année, avec des pics au mois de mars, avril et mai 2022 dans l’industrie. Au niveau national, la Banque de France montre que la part des entreprises indiquant des difficultés d’approvisionnement dans le secteur était de 61% en mai 2022. Cela a eu des conséquences sur les carnets de commandes de l’industrie. Après être repartis au printemps 2021, ils ont de nouveau été en légère baisse en 2022 à cause des pénuries et des à-coups dans l’approvisionnement. Une dynamique que l’on retrouve aussi dans le secteur du bâtiment.

Il y a eu dans le même temps une explosion des coûts des matières premières. L’année 2022 restera marquée par ce paramètre, explique Marie-Claire Staquet, directrice départementale de la Banque de France du Territoire de Belfort. Les coûts de production ont augmenté très largement et notamment dans l’industrie manufacturière et dans les travaux publics. Ce qui a eu des répercussions sur les prix des produits finis dans tous les secteurs dans la région. La hausse la plus importante est enregistrée dans le bâtiment.