Un service délocalisé du ministère de l’Intérieur à Montbéliard en 2023

La ville de Montbéliard a été retenue pour accueillir la mission de délivrance sécurisée des titres (permis, passeport, carte d’identité, visa biométrique) rattachée au secrétariat général. Cela représente 18 agents du ministère de l’Intérieur, à compter du 3e trimestre 2023, après une phase de travaux. « Lors de son déplacement à la préfecture de Corrèze en septembre 2021, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur avait annoncé que des agents du ministère, en poste en Ile-de-France, seraient réinstallés dans des villes candidates à les accueillir », expose dans un communiqué la préfecture du Doubs. Cette initiative faisait suite au comité interministériel à la transformation publique qui s’est tenu le 23 juillet dernier à Vesoul.

Le but de l’opération est de relocaliser des emplois hors de l’Ile-de-France et surtout hors des grandes métropoles, pour renforcer la proximité de l’Etat avec les français. Cela permettra, selon la préfecture « d’offrir une opportunité pour les villes qui accueilleront ces nouveaux emplois et répondre à l’aspiration de nombreux agents de l’Etat de travailler dans un autre cadre de vie. »

En tout, 20 villes ont été choisies parmi de « très nombreuses candidatures » en fonction de l’offre immobilière, du cadre de vie, de la mobilisation locale autour du projet et de l’appui que peut apporter l’implantation pour soutenir le développement local. C’est ainsi que la ville de Montbéliard a été choisie. Pour Denis Sommer, député élu dans la 3e circonscription du Doubs et chargé de la commission des affaires économiques, cette nouvelle est une vraie « opportunité » en termes d’emploi.