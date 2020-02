Un club des entreprises inclusives se constitue à Belfort

« On a besoin de vous », a validé Patrick Toulmet, délégué interministériel au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Avec le préfet du Territoire de Belfort, il est venu lancer le club des entreprises inclusives du Territoire de Belfort, à la chambre des métiers et de l’artisanat, ce vendredi matin. « Quand on voit les difficultés pour avoir juste un stage, ce n’est pas normal. Cela fait de la peine, remarque le délégué interministériel. Et les chiffres du chômage des personnes handicapées ne sont plus tolérables en France. »