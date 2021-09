Thierry Breton : « L’hydrogène propre est d’une importance incontournable pour l’Europe »

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a participé à l’ouverture du forum Hydrogen business for climate, organisé à Belfort ce mercredi 29 et jeudi 30 septembre. Il a rappelé l’enjeu de la structuration de la filière hydrogène, développé le soutien de l’Europe et glissé l’importance du nucléaire dans cette transition.