Territoire de Belfort : une exposition riche en anecdotes sur les maires et les communes en 1922

Pour retracer le parcours de tous ces hommes, Daniel Feurtey a dû user de malice. Consulter les archives départementales. Sur place, mais aussi en version numérique. Les archives nationales. Les arbres généalogiques quand ils étaient publics. Il a aussi dû contacter des institutions, des petits-fils et des petites-filles, pour trouver des traces de certains maires plus discrets que d’autres. Il observe avec une certaine pudeur son travail. « Quand je ne trouvais pas les photos, j’ai mis les signatures des maires. Je trouvais que c’était un beau moyen de les représenter », narre-t-il avec douceur, le sourire aux lèvres. Grâce au recensement cette année-là, il a pu retrouver toutes les signatures,sauf une : celle du maire de Châtenois.

Des anecdotes, il en a des dizaines à raconter. Plus même. Et toutes valent d’être racontées. Parmi les plus improbables, on pense à celle survenue à Villars-le-Sec lorsque Louis Bidaux était maire, en 1922. « Lors d’une visite officielle, Clémenceau a demandé au maire où est-ce qu’il pouvait se restaurer. Louis Bidaux lui a proposé sur le tas de venir manger à la maison. Sa femme lui a préparé une choucroute.» Cette anecdote, Daniel Feurtey la tient du fils de Louis, Maurice, qu’il connaît bien. On pense aussi à celle d’Auguste Perros, maire de Felon et meunier. Dans les années 50, il vend son moulin à Raymond Schmittlein, député RPF du Territoire de Belfort, qui fait venir son cher ami Charles de Gaulle à venir le visiter dans sa nouvelle bâtisse.

Il a parfois fait des découvertes par le biais des arbres généalogiques. Comme avec le maire de Montbouton, Pierre Japy, qui épousa dans les années 20 une fille Boigeol (de la famille Peugeot). « Figurez-vous qu’en consultant l’arbre généalogique, j’ai découvert qu’on trouvait au bout de l’arbre l’actrice Charlotte de Turckheim », raconte Daniel Feurtey,amusé.

Il a évidemment fait des recherches sur sa commune de cœur, Danjoutin. Et a trouvé une belle pépite. Le maire en 1922, Frédéric Adolphe Stein, a signé le premier contrat pour réaliser le câblage de l’ascenseur de la Tour Eiffel. Il s’est d’ailleurs également trouvé des similitudes avec ce maire, un peu moins de cent ans avant lui. Leur amour pour les courses qu’ils ont tous deux mises à l’honneur dans la commune, mais aussi la pratique de la gymnastique. Ou encore leur fervente défense des lignes de train. « Il a avec ferveur défendu la nécessité d’une gare de triage à son époque. Comme j’ai pu le faire pour la ligne Belfort-Delle », rapporte l’ancien maire, un peu ému de toutes ses découvertes qui relient les deux époques.

Depuis qu’il a démarré ces recherches, il en apprend chaque jour. « L’exposition a d’ailleurs vocation à être évolutive. On me rapporte souvent de nouvelles choses et on m’en rapportera encore pendant l’exposition, j’en suis sûr.» D’ailleurs, elle sera inaugurée ce jeudi 15 décembre, en sa présence à 17h. Et sera exposée dans le hall du Département jusqu’au 5 janvier. Par la suite, il compte bien imprimer avec l’association des maires un catalogue de l’exposition, diffusé dans chaque commune et dans des médiathèques pour transmettre le savoir qu’il a acquis sur ces communes. Curieux, foncez. « Le but est que chacun puisse venir piocher et consulter l’histoire de sa commune, ou de celle de ses proches », conclut Daniel Feurtey.