Territoire de Belfort : moins de surendettement, mais toujours autant de pauvreté [infographie]

Bien qu’il n’y ai pas de profil type, les adultes isolées, les familles mono-parentales et les personnes sans emploi sont les personnes les plus susceptibles d’être surendettés. Ils ont, dans la plupart des cas, entre 25 et 54 ans. « Les personnes qui rencontrent des difficultés sont souvent des personnes avec un budget déstructuré ou ayant eu un accident de la vie (divorces, décès) », explique Marie-Claire Staquet. Sur le plan national, le niveau de vie mensuel médian est de 1881 euros. Celui des ménages surendettés de 1084 euros. 61% des personnes surendettés présentent un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.

Dans le Territoire de Belfort, le nombre de dossiers de surendettement est toujours plus élevé que le national. Cela s’explique car le Territoire de Belfort est plus pauvre que la moyenne nationale. Les ménages sont plus vite dépassés par les dettes.