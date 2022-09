Territoire de Belfort : les élus redoutent la disparition du conseil départemental

« J’ai toujours exprimé mon attachement à ce maillon territorial », note Florian Bouquet, qui souligne l’existence de trois bassins de vie dans le département et l’incohérence de les rassembler dans une collectivité unique. Il est convaincu de la pertinence d’un conseil départemental « à coiffer » les trois intercommunalités. Il a dénoncé, une nouvelle fois, « la renationalisation » des missions du conseil départemental, en lien avec « la suppression du lien fiscal » (lire notre article). « On sent bien que le Département est de plus en plus dépendant du robinet de Bercy », a-t-il redit, regrettant que le conseil départemental se transforme « en agence des solidarités ». Il faut toujours répondre « à des appels à projet ». Une dynamique en contradiction avec la libre administration des collectivités territoriales estiment les élus, surtout que ces appels sont menés « pour des missions que nous exerçons déjà », s’indigne Florian Bouquet.



Cédric Perrin rappelle pour sa part que sa famille politique fut la seule à s’opposer à la loi NOTRe, replaçant que la seule justification était celle des économies d’échelle. Et de confier que même la Normandie, qui étudiait l’option depuis plusieurs années de rassembler Haute et Basse-Normandie, avait montré qu’elles ne seraient pas immédiates. Selon lui, « l’utilité du Département est non négociable ». Sur l’amendement, il se défend en précisant qu’il évoquait la situation de l’aire urbaine et « l’incapacité totale » de travailler avec le pays de Montbéliard. « Ils sont recroquevillés sur eux », tacle-t-il. « On a besoin d’une intégration plus grande pour travailler dans le sens de l’intérêt général et de nos territoires. »

Christian Rayot a confié ses craintes d’avoir une seule intercommunalité à l’échelle du département, qui serait dominée par Belfort. Et il se souvient de « l’OPA » en 2015, contre la communauté de communes Sud Territoire (CCST), tance-t-il, par le Grand Belfort. Il dénonce « la méthode » qui pourrait expliquer la difficulté de travailler avec Montbéliard. « Ils n’ont peut-être pas tout à fait tort… » souffle-t-il comme une mise en garde à l’égard de Damien Meslot. Mais il invite surtout à « réagir publiquement », intime-t-il, pour défendre le Département. « Si vous voulez défendre les compétences existantes et la pertinence de l’échelon départemental, vous nous trouverez à vos côtés dans ce combat », a argué Bastien Faudot en s’adressant à Florian Bouquet. Une réflexion est lancée pour inviter le préfet sur ce dossier. « Il en va de l’avenir de nos collectivités », conclut Christian Rayot.