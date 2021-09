Territoire de Belfort : 71,4% de la population est primo-vaccinée

L’annonce du passe sanitaire le 12 juillet dernier a favorisé une montée en puissance de la vaccination, observée à l’été. « Ce sont ainsi 100 000 concitoyens qui, avec la 2e injection, seront protégés des formes graves de la Covid », se réjouit la préfecture dans un communiqué. Elle rappelle tout de même que « la vaccination doit, dans les mois et les semaines à venir, impérativement se poursuivre pour envisager une réelle sortie de crise. » Trois centres permanents sans rendez-vous sont installés dans le Territoire : les deux centres fixes de Grandvillars et Danjoutin, ainsi que le centre de vaccination mobile du conseil départemental. A savoir : la vaccination se fait aussi auprès des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes.