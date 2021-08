Territoire de Belfort: 2400 nouveaux créneaux de vaccination d’ici fin août

Le nombre de cas de covid croit plus fortement dans le Territoire de Belfort que dans les autres départements de la région, alerte la préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué : « Les indicateurs sanitaires continuent de se dégrader dans le Territoire de Belfort avec un taux d’incidence toujours très élevé de 223/100000, nettement supérieur aux taux relevés dans les autres départements de la région et au taux régional qui s’établit à 120/100000. Le nombre d’hospitalisations augmente également de manière significative avec 22 personnes hospitalisées à l’HNFC dont 9 en réanimation (soit 7 personnes de plus en soins critiques en seulement une semaine). »

La préfecture en appelle donc à la population afin que chacun se vaccine : « Ce rebond épidémique observé à quelques semaines de la rentrée ne disparaîtra pas sans la mobilisation de tous en faveur de la vaccination. Le risque d’une 4ᵉ vague est bien réel et seule la poursuite assidue de la vaccination, permettant d’atteindre l’immunité collective, nous en préservera. »

Plus de 2 400 créneaux supplémentaires vont être ouverts d’ici fin août dans les centres de Belfort et Grandvillars, dont 1200 dès cette semaine du 16 août. Ces nouvelles dates s’ajoutent aux plages de rendez-vous encore libres.

Pour s’inscrire à un de ces créneaux de vaccination, il faut se connecter à la plate-forme Doctolib

Pour l’instant, 92 816 Terrifortains ont d’ores et déjà pu recevoir une première dose de vaccin, soit 66 % de la population et 70 681 disposent désormais d’un schéma vaccinal complet leur permettant de bénéficier du passe sanitaire, soit 51 % de la population départementale.