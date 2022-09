Les organisateurs sont très fiers du succès de cette événement, qui a fait salle comble sept fois, déjà. Un TEDx à Belfort, pour eux, c’est l’occasion de faire venir des personnes de tous les horizons et de montrer que ce qu’on peut faire ailleurs, « on peut le faire à Belfort » et qu’il « n’y a pas besoin d’aller jusqu’à Miami », plaisantent les organisateurs. L’essence du TEDx est de motiver les futurs entrepreneurs, les chefs d’entreprises à monter des projets, créer de l’emploi. Faire germer une petite graine grâce à l’une des conférences, ou plusieurs. Faire rayonner la région. « Chaque année, on nous remonte de belles choses. Des projets qui prennent vie, des embauches, des partenariats. Des étudiants bénévoles au TEDx embauchés par des entreprises présentes par la suite », raconte Christian Arbez.

L’idée est d’ailleurs aussi « d’attraper » les plus jeunes. « Si on me demande si on peut emmener les ados, c’est un grand oui », expose Christian Arbez. Le format du TEDx, avec des prestations de 12 à 15 minutes, se meut dans la dynamique des vidéos courtes que l’on retrouve sur les réseaux sociaux. Les conférences, rapides, permettent de créer une ambiance favorable à cela : « C’est un format qui plaît aux jeunes », analyse Frédéric Tholomier, co-fondateur, lui aussi, du TEDxBelfort. Pour les faire venir, ils ont d’ailleurs conçu un prix pour les étudiants : 30 euros. Pour les autres, le prix est de 60 euros jusqu’au 24 octobre (il passera ensuite à 70).