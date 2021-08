Stéphane Marazzi : Parti de rien, il rebâtit le club de volley belfortain et accueille les médaillés d’or des J.O

« Je n’ai pas grand-chose à voir avec le volley. Moi-même, je ne suis pas volleyeur. Je suis chef d’entreprise dans le BTP » explique Stéphane Marazzi. Son fils cadet a joué au volley depuis l’âge de 7 ans. Mais le club décrépissait, alors il a décidé de le reprendre en main : « J’ai repris la présidence de ce club qui mourrait un petit peu. Il était descendu sous les 50 licenciés. Mon fils cadet joue au volley et s’était pris d’affections pour ce sport. Mais malheureusement, il n’y avait même plus de bureau. C’était en 2017 » raconte-t-il. Avec une petite équipe de bénévoles, Stéphane Marazzi reprend le club et double le nombre de licenciés en moins d’un an. « On a créé de l’engouement auprès de nos partenaires et surtout auprès de la ville de Belfort, qui nous a beaucoup aidée. C’est elle qui a contacté la fédération de l’équipe de France masculine », explique le président du club. Ce qui a permis au club de redémarrer, c’était la venue de l’équipe féminine chaque année : « Ça a commencé à faire parler de Belfort dans le monde du volley, et puis ça a aidé à développer la pratique : on a grossi le nombre de pratiquants. La première année, on a eu 5 semaines pour tout organiser. C’était un coup de chance qu’elles viennent : elles devaient d’abord aller à Ensisheim, puis à Montbéliard, qui a considéré que 5 semaines, c’était trop court pour organiser leur venue. Nous, on a foncé quand on nous la proposé. C’était une occasion de se faire une notoriété » se remémore-t-il.