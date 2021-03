Stellantis : 3 000 euros de prime d’intéressement pour les ex-PSA

Malgré tout, le groupe enregistre des résultats positifs, comme le présentent les chiffres publiés ce mercredi par Stellantis. Le chiffre d’affaires est en recul de 18,7 %, atteignant 60,7 milliards d’euros, mais le bénéfice du groupe atteint toutefois 2,17 milliards d’euros, contre 3,2 milliards d’euros en 2019 (-32,19 %). Le groupe s’appuie notamment sur 7,1 % de marge opérationnelle courante dans le secteur de l’automobile.

Ces bons résultats, marqués par une bonne rentabilité, « traduit le changement stratégique entamé il y a quelques années par la nouvelle direction de PSA », analyse Flavien Neuvy, directeur de l’observatoire Cetelem, sur France Bleu Belfort-Montbéliard. « Du côté de PSA, il y a eu une volonté de réduire le nombre de modèles à la vente et de recentrer la marque sur des segments plus porteurs, plus générateurs de marges, ils ont donc réussi à préserver leur rentabilité et même à l’augmenter. Aujourd’hui, PSA gagne beaucoup plus d’argent à la voiture vendue que par le passé », poursuit l’analyste.

« La CFDT est très satisfaite que l’engagement des salariés et les efforts constants permettent des résultats exceptionnels au vu du contexte extrêmement dégradé », note le syndicat dans un communiqué. Si le syndicat salue le niveau d’intéressement, il se dit déçu de la négociation salariale. « Le niveau d’augmentation générale n’est pas au niveau d’attente des salariés, ni au niveau de rentabilité de notre entreprise, écrit la CFDT. La performance ne doit pas être qu’économique, elle doit être également sociale. »