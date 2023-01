Stellantis : 198 000 voitures produites à l’usine de Sochaux en 2022

198 000 véhicules ont été produits à l’usine Stellantis de Sochaux en 2022, contre 265 000 en 2021, 310 000 en 2020 et 515 000 en 2019 (retrouvez ici les productions depuis 2014). Depuis 2005, seulement cinq années ont été sous la barre des 300 000 véhicules : 287 804 en 2008 ; 270 000 en 2009 ; 278 500 en 2013 ; 265 000 en 2021 ; et 198 000 en 2022. 200 000 véhicules, c’était presque la capacité de production de l’usine, au début des années 1960 (220 000), selon le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération.

En 2021, les Peugeot 3008 et 5008 ont été produites à hauteur de 218 000 véhicules ; jusqu’en septembre 2021, l’usine produisait aussi des Peugeot 308. La nouvelle Peugeot 308 est dorénavant produite à Mulhouse (Haut-Rhin). Sur ces 198 000 véhicules produits en 2022, 76 % sont des Peugeot 3008 et 24 % des Peugeot 5008, également produits à Rennes. Sur ce segment de véhicules, la baisse n’est donc que de 6,16 % par rapport à 2021. Une baisse à replacer dans une année très particulière à Sochaux.

Aujourd’hui, l’usine historique, qui a célébré ses 110 ans en 2022, ne dispose que d’un système de montage, conformément au projet de compactage du site de production, dans le cadre du projet Sochaux 2022, déployé l’an passé. Un nouveau système de production a été mis en route au mois de février. L’année a donc été marquée par une montée en cadence de la production et un transfert progressif des équipes vers la nouvelle ligne de production. La production était ralentie. Tout au long de l’année, elle a été adaptée et les procédures affinées. En ce début d’année 2023, on avoisine une production quotidienne de 1 200 véhicules, le rythme de croisière visé. « Nous savions que nous n’allions pas avoir le même niveau qu’avant », acquiesce une porte-parole de l’usine. « Nous tenons nos objectifs », apprécie-t-elle, alors que l’on va fêter le premier anniversaire du nouvel atelier montage, en phase de production depuis février 2022 (lire notre article). La dernière équipe à avoir migré vers le nouvel atelier l’a fait le 30 mai.