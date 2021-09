Sochaux : Cœur Paysan rapproche les consommateurs des producteurs

Tous les discours insistent sur l’importance de vendre un produit avec « une histoire », un « savoir-faire ». « On reprend notre place au sein de la société, estime Denis Digel président de Cœur Paysan. Le mot paysan a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. » Et de résumer l’esprit d’un tel projet : « Derrière chaque produit, un producteur s’engage. » Selon lui, les magasins de producteurs servent à valoriser le métier du paysan, tant en termes de savoir-faire que de rémunération, la part revenant au producteur n’étant pas grappillée par des intermédiaires. « On crée du lien entre les populations », estime aussi Christian Morel, vice-président au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l’agriculture. En consommant local, on garantit aussi le développement du territoire, on limite les impacts sur l’environnement liés au transport et on favorise des produits frais.