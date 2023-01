SNCF Réseau investit 8,4 millions d’euros dans le nord Franche-Comté

2 616 km de lignes de chemin de fer sont exploitées en Bourgogne-Franche-Comté, sur un réseau ferré total de 2 996 kilomètres. En 2023, SNCF Réseau investit 421 millions d’euros – dont 163 millions d’euros sont co-financés – dans des travaux de modernisation des infrastructures. Cela complète les 100 millions d’euros investis chaque année dans l’entretien quotidien.

Dans cette enveloppe, 247 millions d’euros seront destinés à la sécurité de la circulation (contre 130 millions en 2022), 123 millions à l’amélioration de la régularité des trains. Et 9 millions d’euros seront dédiés à l’investissement sur de nouvelles fonctionnalités pour le réseau. Pour compléter, la SNCF explique que ces travaux sont programmés chaque année car « les voies ferrées ont une durée de vie limitée. Les conditions climatiques, les circulations, le tonnage des trains, la fréquence de passages et la vitesse déforment les rails et le ballast avec le temps. Les rails, le ballast et les traverses usagés sont alors retirés pour les remplacer par des éléments neufs.»