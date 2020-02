Saetta R, nouvelle éclair de génie de la formation Sbarro [Photo]

Cette année, l’image et le logo de la formation ont été retravaillés. On ne parle plus d’école Sbarro, mais bien d’une formation intégrée intégralement à l’UTBM. La notion UTBM apparaît même dorénavant sur le logo, qui conserve le nom Espera Sbarro, accolé à quatre routes qui se rejoignent. « Le logo a été réalisé par un ancien de la formation », confie François Jouffroy, très heureux de « cette intégration réussie au sein de l’UTBM ». Une intégration débutée il y a 10 ans. Saetta est le 21e prototype de la formation Espera Sbarro avec l’UTBM. Cette école est née en 1995 à Pontarlier, c’était la 3e antenne après les antennes suisses et marocaine. La formation française a migré à Montbéliard en 2007. Cette intégration à l’UTBM, ensuite, n’était pas non plus gagné d’avance entre ces deux univers très différents. Cette formation sur 1 an, en formation continue, côtoie un cursus initial sur plusieurs années. La formation Sbarro s’élève à 11 000 euros, alors qu’étudier à l’UTBM ne nécessité de débourser que les frais d’inscription de 601 euros par an, si on n’est pas boursier. Aujourd’hui, cela fonctionne et les deux images se complètent et bénéficient l’une à l’autre.