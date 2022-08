Rougemont-le-Château et Hérimoncourt subventionnées pour porter des projets forts sur leur friche 

C’est une bonne nouvelle pour les deux communes du Territoire de Belfort et du Doubs. Rougemont-le-Château et Hérimoncourt ont toutes deux été sélectionnées comme lauréates pour le recyclage foncier de leur friche. Nommé « Fonds friches », la troisième édition des aides de l’Etat dans le cadre du plan de relance va permettre aux deux communes de bénéficier de 450 000 euros pour Rougemont-le-Château, et 200 000 euros pour Hérimoncourt. Les communes viennent compléter une équipe de 14 lauréats, qui sera aidée, en tout, à hauteur de 3,7 millions d’euros.

Si elles ont pu bénéficier de ces subventions, c’est parce que les projets menés constituent, selon les critères de l’Etat, « un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires », et répondent aux objectifs « de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.»