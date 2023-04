 Rougemont-le-Château : contre la précarité rurale, les Restos du coeur battent la campagne 

« Des gens viennent ici alors qu’ils travaillent, mais ils ont quand même besoin du camion. La vie est trop chère… » Dans le Territoire de Belfort, le nombre de bénéficiaires a bondi de « 30% » par rapport aux dernières campagnes, largement en raison de l’inflation, qui a elle-même succédé à la période déjà très compliquée de la crise sanitaire, note Dominique Ory, président de l’antenne départementale. Durant les campagnes d’hiver et d’été 2021-2022, plus de 425.000 repas ont été distribués. Sur la même période, la distribution itinérante en a proposé plus de 5.500. Plus de mille familles sont bénéficiaires rien qu’à Belfort, ville de 45.000 personnes, où l’association distribue environ mille repas par semaine, selon M. Ory. « Il y a de plus en plus de jeunes, mais aussi des retraités », précise Marlène Mathon, la vice-présidente, qui rappelle que l’association intègre désormais le coût de l’énergie dans ses critères, ce qui a mécaniquement élargi le périmètre de ses bénéficiaires potentiels. Bientôt, « en sortant du magasin, on va se faire +planter+ », glisse Guillaume, dans un sourire amer. « On va plutôt nous piquer nos +caddies+ que nos bijoux… »